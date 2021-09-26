وزيرة التخطيط: فتح حوار مجتمعي الشهر المقبل حول رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع حياة كريمة تجربة مصرية تنموية خالصة وغير مسبوقة، وهي الأكبر في العالم، لأنها تنمي الريف المصري بالكامل، ما يمثل نصف المجتمع تقريبا.

700 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»، أن مخصصاتها تقدر بنحو 50 مليار دولار، أي ما يوازي 700 مليار جنيه، وستحسن جودة حياة نحو 58 مليون مواطن مصري، وستغير وجه الحياة، مشيرةً إلى أنها ستتخطى مستهدفات رؤية «مصر 2030»، وتوقعت أن تتغير هذه المستهدفات بعد إتمام تجربة حياة كريمة.

«مصر 2030» رؤية دولة وشعب

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن «مصر 2030»، رؤية دولة وشعب، تضطلع فيها الحكومة المصرية بدور المنسق، وتشهد شراكة كبيرة جدا، بين كل شركاء التنمية في مصر.

وأكدت: «في هذه الرؤية أعدنا بعض الأولويات فيها وخاصة مع بروز تحدي كورونا، وركزنا على عدد كبير من الأمور التي يؤدي تطبقها إلى تسريع عملية التنمية مثل الرقمنة، إذ أنها غيرت وظائف كثيرة جدا، وحدثنا الرؤية وسنفتحها للحوار المجتمعي في منتصف شهر أكتوبر حتى يعتمد كوثيقة نهائية».

وشددت، على أن تحدي الزيادة السكانية، يعد من التحديات الرئيسية والضخمة، وبالتالي يجب أن تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والقوى الناعمة للدولة المصرية مثل الفن والثقافة والدراما.

ولفتت، إلى أن الصندوق السيادي يشجع الاستثمار والقطاع الخاص، ويستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة غير المستغلة، حيث يجرى تطويرها والحفاظ عليها، بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة.