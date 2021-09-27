إطلاق سراح 10 طلاب اختطفهم مسلحون في نيجيريا: من أصل 121 طالبا

أعلنت السلطات في نيجيريا اليوم الاثنين إطلاق سراح عشر طلاب إضافيين من أصل 121 طالبًا اختطفهم مسلحون في يوليو الماضي من مدرسة في شمال غرب البلاد.

إطلاق سراح 10 طلاب بعد تلقي الفدية

وفي تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"، قال رئيس جمعيّة أهالي الطلاب المخطوفين، جوزيف حياب، أنّ الخاطفين أطلقوا سراح عشرة طلاب إضافيّين بعد أن حصلوا على الفدية التي طلبوها مقابل الإفراج عنهم، وهو الأمر الذي اتبعه الخاطفين بالنسبة للطلاب الذين أطلقوا سراحهم في وقت سابق.

مفاوضات وطلاب في الأسر

وأضاف "حياب" أنه برغم إطلاق سراح هؤلاء الطلاب إلاّ أنّه لا يزال هناك 11 طالباً آخرين في الأسر، وأعرب رئيس جمعيّة أهالي الطلاب المخطوفين عن أمله في إطلاق سراحهم جميعا في المرة المقبلة وذلك في حال التوصل إلى اتفاق مع قطاع الطرق.

القبض على مشتبه بهم في اختطاف الطلاب

وفي السياق ذاته كانت السلطات في نيجيريا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنّه تم إطلاق سراح عشرة طلاب اختطفهم مسلحون في يوليو الماضي بعدما تم دفع فدية لتحريرهم من قبضتهم، هذا وقد أعلنت قوات الشرطة الخميس الماضي أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في قيامهم باختطاف جميع هؤلاء الطلاب منذ قرابة ثلاثة أشهر.

200 طالب في الأسر ومقتل 16في هجمات

وذكرت الحكومة النيجيرية إلى أنّه خلال العام الماضي تم اختطاف أكثر من 1400 طالب من مدارسهم، ولم يطلق سراح جميع الطلاب المختطفين وأشارت إلى أنّه لا يزال حوالي 200 منهم بانتظار إطلاق سراحهم، كما تشير معلومات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى مقتل 16 طالباً خلال تلك الهجمات في نيجيريا.

أكثر من 10 مليون طفل خارج التعليم

وذكرت تقارير صادرة عن "يونيسف" أنّه نحو مليون طفل نيجيري على الأقل يخشون العودة إلى فصولهم الدراسية التي ستعيد فتح أبوابها قريبا بسبب انعدام الأمن، وإمكانية تعرضهم للاختطاف، الأمر الذي يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة التعليم في نيجيريا، ويذكر أنّ هناك أكثر من عشرة ملايين طفل خارج التعليم بالبلاد.