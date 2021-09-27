نيابة الإسكندرية تحبس صاحب ملاهي الرأس السوداء 4 أيام بعد مقتل طفلة

قرر المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس مالكي ملاهي «فرحة» بمنطقة الرأس السوداء شرق المحافظة 4 أيام، وذلك بعد مقتل طفلة داخل الملاهي أثناء لعبة الإعصار، بسبب الإهمال والكراسي المتهالكة وعدم وجود نظام أمان، وربطها بحبل في الكرسي مما لا يوفر لها أي من عوامل الأمان، والكرسي الذي جلست عليه لم يكن مغلقا بالكامل، فسقطت منه وماتت على الفور.

واقعة مقتل طفلة في ملاهي الرأس السوداء

ووجهت النيابة العامة عددا من التهم إلى صاحب الملاهي منها إدارة منشأة بدون ترخيص، والتسبب في مقتل المجنى عليها خطأ، فيما أغلقت المنشأة بالشمع الأحمر بمعرفة الجهة الإدارية.

وقوع طفلة من ملاهي الرأس السوداء في الإسكندرية

وواصلت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، تحقيقاتها حول واقعة حادث مصرع الطفلة دنيا سعيد 12 سنة، متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح وكسور مختلفة، إثر سقوطها من لعبة «الإعصار» بملاهي «فرحة» حيث استمعت النيابة إلى أقوال أهلية المجنى عليها والذين اتهموا ملاك الملاهي والقائمين عليها بالتسبب في وفاتها إثر سقوطها من علو.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المسؤول عن الملاهي، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسؤولي الحي؛ لسؤالهم عن ملف تراخيص الملاهي، ومدى مطابقتها للمواصفات لتحديد وسائل الأمان، مع التصريح بدفن جثة الضحية، عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة.

القبض على صاحب ملاهي الفرحة في الإسكندرية

وتمكن ضباط مباحث الإسكندرية من القبض على مالكي الملاهي وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حجزهما لحين ورود التحريات وتقارير اللجان المشكلة بمعرفتها.

تقرير النيابة حول ملاهي الفرحة في الإسكندرية

وكشف التقرير الذي صدر من قبل اللجنة المشكلة وتسليم إلى النيابة العامة، مفاجأة من العيار الثقيل إذ كشف عن أن الملاهي تدار بدون ترخيص ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية، فيما أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية، أن المنشأة غير مسجلة لديهم من الأساس لعدم حصولها على أي تراخيص، وأفاد تقرير اللجنة الفنية أن معدات وألعاب الملاهي متهالكة ولا تصلح للاستخدام.

واقعة مقتل طفلة في ملاهي الفرحة في الإسكندرية

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا بسقوط طفله من لعبة ملاهي عقب تشغيلها بدقائق، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها، وفارقت الحياة فور وصولها.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية، وسؤال أسرتها، أن الطفلة كانت برفقتهم في نزهة، وطلبت استقلال اللعبة وعقب تشغيلها بعده دقائق، فوجئوا بسقوطها من على مسافة 10 أمتار، وارتطمت في أجزاء من اللعبة، فنقلوها إلى المستشفى، ولفظت أنفاسها الأخيرة بداخلها.