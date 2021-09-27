«المركزي»: غرامة لرافضي التعامل بـ«الفكة الورقية»

أكدت مصادر مسئولة فى البنك المركزى المصرى أن التعامل بالنقود الورقية فئة الجنيه ونصف الجنيه، مستمر، ولا صحة لما يتداوله البعض عن وقف العمل بها، مشيرة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن البنك المركزى أرسل تحذيرات ومنشورات للجهات والمصالح الحكومية وهيئات النقل العام ومحطات مترو الأنفاق توضح سريان التعامل بالجنيه الورقى بشكل طبيعى، وأنه لم يتم إيقافه أو إلغاء التعاملات به.

وشددت المصادر على أن كل من يرفض التعامل بهذه الفئات سيكون معرّضاً للغرامة المالية كعقوبة للامتناع عن تداول عملات الدولة الرسمية دون حق أو قرار من الدولة.

وأوضحت منشورات فى محطات مترو الأنفاق، أنه سيتم تغريم كل من يمتنع عن تداول عملات رسمية مثل الجنيه الورقى والـ50 قرشاً الورقية غرامة قيمتها 100 جنيه، وفقاً للمادة 377 من قانون العقوبات، التى تنص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

من ناحية أخرى، تعتزم 3 بنوك مصرية هى «الأهلى ومصر والقاهرة» إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة فى أكتوبر المقبل، برأسمال مليار جنيه كحد أدنى، مع إمكانية مساهمة أى بنوك أو مؤسسات مالية أخرى ترغب فى المشاركة.

وقالت مصادر مصرفية، لـ«الوطن»، إن مشاركة البنوك فى الصندوق تأتى انطلاقاً من إيمانها بأهمية مواكبة التطورات العالمية فى مجال التكنولوجيا المالية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمساندة شباب المبتكرين فى قطاعات التكنولوجيا المالية، والقطاعات التكنولوجية المغذية لها من أجل بناء قاعدة تكنولوجية مصرية متطورة قادرة على تحقيق الريادة على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية فى قطاعات التكنولوجيا المالية المختلفة.