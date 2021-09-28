رئيس بحوث الصحراء الأسبق: مصر تنفق مبالغ باهظة لتعويض العجز المائي

أكّد الدكتور أحمد يوسف، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أنَّ مصر تواجه تحديين أساسيين فيما يتعلق بندرة المياه، الأول هو تحلية مياه البحر واستخدامات المياه الجوفية المالحة، والثاني معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي.

تحلية ماء البحر عوضت عجز المياه

أضاف رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق: «أما بالنسبة لتحلية مياه البحر، فإن مصر بها 3000 كم سواحل منهم 1150 كم على طول ساحل البحر المتوسط و1850 كم على طول ساحل البحر الأحمر، وكانت مياه التحلية تساهم منذ فترات طويلة بجزء بسيط لا يصل إلى 1% من احتياجات مياه الشرب في مصر، لكن خلال آخر 7 سنوات تم تنفيذ استراتيجية لتحلية مياه البحر لتعويض العجز في الاحتياجات المائية».

نستهدف بناء 90 محطة تحلية

وأوضح «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «المستهدف لعام 2037 و2050 بناء 90 محطة تحلية يعمل منها 67 محطة بطاقة إجمالية قدرها 38 مليون متر مكعب في اليوم»، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية تنفق مبالغ باهظة جدا لتوفير احتياجات الدولة المصرية من مياه الشرب، مشيرًا أنَّه من المستهدف لعام 2037 أن تنتج مصر 2.8 مليون متر مكعب في اليوم، وهو التحدي الأكبر لمواجهة العجز المائي البالغ 21 مليار متر مكعب مليار متر مكعب بسبب محدودية الموارد المائية المصرية.

تحلية المتر الواحد 15.5 ألف جنيه

ولفت إلى أنَّ تكلفة مياه التحلية باهظة حيث يكلف المتر المكعب الواحد الدولة المصرية 15.5 ألف جنيه، كما تستورد نحو 80% من مكونات محطات تحلية المياه، ومن ثم فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوطين هذه التكنولوجيا وعندها يمكن استخدامها في الزراعة.