ميدو: مصر فيها 60 مليون زملكاوي «أنا بمشي في الشارع وعارف»

قال الإعلامي أحمد حسام «ميدو» مُقدم برنامج «أوضة اللبس»، إن هناك اتجاها كبيرا داخل الزمالك بأن الأعضاء الذين لم يجددوا اشتراكاتهم لن يكون لهم الحق في التصويت في انتخابات النادي طبقا للائحة الاسترشادية الجديدة.

وأضاف ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «النهار»: «هناك ما لا يقل عن 60 مليون زملكاوي في مصر، وأنا راجل بمشي في الشارع وعارف»، مضيفًا أنه تم التلاعب في بعض القوانين بالزمالك لعمل عضويات مستثناة لخدمة البعض في الانتخابات، لمتابعة باقي تصريحات ميدو اضغط هنا