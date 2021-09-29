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ميدو: مصر فيها 60 مليون زملكاوي «أنا بمشي في الشارع وعارف»

كتب:

محمد هانئ
07:13 ص | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أحمد حسام ميدو

أحمد حسام ميدو

قال الإعلامي أحمد حسام «ميدو» مُقدم برنامج «أوضة اللبس»، إن هناك اتجاها كبيرا داخل الزمالك بأن الأعضاء الذين لم يجددوا اشتراكاتهم لن يكون لهم الحق في التصويت في انتخابات النادي طبقا للائحة الاسترشادية الجديدة.

وأضاف ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «النهار»: «هناك ما لا يقل عن 60 مليون زملكاوي في مصر، وأنا راجل بمشي في الشارع وعارف»، مضيفًا أنه تم التلاعب في بعض القوانين بالزمالك لعمل عضويات مستثناة لخدمة البعض في الانتخابات، لمتابعة باقي تصريحات ميدو اضغط هنا

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