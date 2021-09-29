بوتين وأردوغان يناقشان اليوم الملف السوري في لقاء مرتقب بروسيا

تشهد مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، أول لقاء حضوري بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ مارس عام 2020، وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إنّ اللقاء بين الزعيمين الروسي والتركي سيتضمن مناقشة مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون بين موسكو وأنقرة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

سوريا على رأس قائمة ملفات الاجتماع

وأضاف «الكرملين»، أنّ الأوضاع في سوريا ستكون على رأس الأجندة، إضافة إلى تبادل الآراء بشكل مفصل إزاء ملفات دولية منها التطورات في ليبيا وأفغانستان وجنوب القوقاز، ومن المتوقع أن تحتل الأوضاع في سوريا التركيز والاهتمام الأكبر خلال اللقاء، وذلك عقب ورود أنباء عن شن سلاح الجو الروسي غارات على تنظيمات مسلحة موالية لأنقرة مؤخراً، على خلفية تصعيد التوترات حول محافظة إدلب ومنطقة عفرين.

لقاء أردوغان وبوتين وجها لوجه

وخلال تصريحات سابقة، أكّد الرئيس التركي أنّ لقاءه مع «بوتين» سيُعقد وجها لوجه دون حضور أي مسؤولين آخرين، وبحسب موقع «روسيا اليوم» فإنه من المتوقع أن يتمخض اللقاء عن قرار مهم فيما يتعلق بالعلاقات الدولية.

أنقرة تعد بمحاربة الإرهابيين في إدلب

وشدد «أردوغان» على أنّ أنقرة تتوقع من موسكو «نهجا مختلفا» إزاء الملف السوري، معرباً عن تطلعه إلى مستوى نوعي جديد من الارتقاء بالعلاقات التركية الروسية.

وفي تصريحات سابقة أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال خلالها إنّ أنقرة تعهدت بمحاربة الإرهابيين في إدلب والفصل بينهم والمعارضة المسلحة، مشيراً إلى تعثر تطبيق ذلك الوعد على أرض الواقع وأنّ الأمر سيكون محل بحث ونقاش في لقاء سوتشي المقرر عقده اليوم، ويشار إلى أنّ لقاء اليوم يأتي بعد مرور نحو أسبوعين من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو.