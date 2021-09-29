محافظ القليوبية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

كرّم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 73 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية وطالبين من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية «علمي رياضة ومكفوفين»، و3 طلاب من أوائل الثانوية الأزهرية ومثلهم من أوائل الدبلومات الفنية، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق، وتقديرًا للآداء المتميز .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القليوبية في احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي 2020/2021، اليوم، والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بقاعة الإحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

جاء التكريم بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتوره إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، وياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم وأولياء الأمور ومجالس الأمناء.

محافظ القليوبية يعرب عن سعادته بالتواجد مع المتفوقين

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية، وذوي الهمم من الصم والبكم والمكفوفين، للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة، مشيداً بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

محافظ القليوبية يقدم التهاني للمتفوقين من ذوي الهمم

كما قدم محافظ القليوبية تهنئة خاصة للمتفوقين والمتفوقات من ذوي الهمم «الصم والبكم – المكفوفين» لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وتغلبهم على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة بالإرادة والعزيمة، معربا عن فخره بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التي استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متفوقة في ظل ظروف استثنائية لمدة عامين متتالين يمر بها العالم بأسره وهي جائحة فيروس كورونا، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

محافظ القليوبية يطالب المتفوقين بمواصلة الجهد والعمل

كما طالب المحافظ الطلبة بمواصلة الجهد للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه محافظ القليوبية الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم، لتحقيق النجاح والتفوق، مشيدًا بجهد قيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الآمن والجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة.

وأكد الهجان، استمرار تقديم كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفني والأزهري بالمحافظة من أجل تخريج كوادر قادرة على مواكبة خطوات التنمية بها سواء في إقامة منشآت تعليمية جديدة أو تدريب الكوادر التعليمية وإدخال كل ما هو جديد من الوسائل التعليمية والمعامل التكنولوجية الحديثة.

وخلال الاحتفالية كرم المحافظ أيضا عدد 7 من موجهي عموم الادارات التعليمية لتميزهم ومشاركتهم في مسابقات للطلبة الموهوبين وحصولهم على مراكز علي مستوى الجمهورية وهم «محمد عبد المنعم احمد موجه المسرح وسمیر محمد حسانين موجه التربية الرياضية ومحمد مرسي ياسين موجه التربية الاجتماعية ونفین علام على عبد الرحمن موجه التربية الموسيقية و نجاح محمد السيد عبد القوي موجه التربية الفنية و زينب أحمد حسن موجه المكتبات و أحمد عبد الهادي الشاذلي موجه الصحافة وحمدي غنيم محمد سلام مدير إدارة التربية الخاصة».