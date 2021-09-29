الفلسطينيون يحيون ذكرى استشهاد محمد الدرة الـ21 غدا

تحل غدا، ذكرى استشهاد محمد الدرة الـ 21، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى، ولا يزال مقطع حادث الاستشهاد يتداوله كل الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو خارجه، فالحادث الأليم، استهجنه العالم أجمع، بعد تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل محمد الدرة في حضن والده، فلم يكن يحمل بندقية أو يرمي حجرا، بل كان ذاهبا مع والده جمال، لشراء سيارة جديدة للعائلة.

كل الأمة العربية تتذكر مشهد استشهاد الدرة

يقول جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إن نجله تحول إلى رمز انتفاضة الأقصى فهو أول طفل قتله الاحتلال في انتفاضة الأقصى، وكان التصوير مباشرا، وجرى قتله بهمجية ووحشية واستمر إطلاق الرصاص 45 دقيقة متواصلة، مشيرا إلى أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني «رموز»، وكل قطرة دم هي رمز، والأمة العربية تتذكر حتى يومنا هذا مشهد استشهاد محمد، ولم تنس ابنه الشهيد.

الاحتلال سعى لتزييف واقعة استشهاد الدرة

وأوضح جمال الدرة، لـ«الوطن»: «بعد بث وسائل الإعلام العالمية لحادث استشهاد محمد، وإصابتي، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي من أغلبية دول العالم على هذه الجريمة النكراء والوحشية، قام الاحتلال بقلب الحقيقة ووضعوا على رأسي ورأس ابني قبعة يهودية، ونشروا في دول أوروبا أن الفلسطينيين يقتلون طفلا إسرائيليا ووالده بهمجية، وكشف لعبتهم فيصل الحسيني مسؤول ملف القدس- رحمة الله عليه- وقال إن هذا فلسطيني هو وابنه، والاحتلال الإسرائيلي معروف عبر التاريخ بتزييف الحقائق».

الانتفاضة الفلسطينية الثانية

واندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، يوم 28 من سبتمبر عام 2000، عقب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، المسجد الأقصى المبارك، ومعه قوات كبيرة من الجيش والشرطة.

وأسفرت الانتفاضة الثانية عن استشهاد 4412 فلسطينيا، إضافة لـ48322 جريحا، بينما قتل 1069 إسرائيليًا، وجرح 4500 آخرون.