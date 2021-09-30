يبحث العديد من الأشخاص عن سعر الريال السعودي في مصر، خاصة بعد عودة الطيران بين مصر والسعودية، لذا يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصر بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أسعار العملات الأخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل سعر الريال السعودي في مصر، وفق التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30 سبتمبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في مصر

- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو اليوم نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.16 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.14 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.