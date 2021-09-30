موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث.. الأفضل في 2020

يتطلع قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، لمعرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث، وذلك بعد طرح البرومو التشويقي له، حيث حقق نجاحًا واسعًا في الجزئين الماضيين في مصر والشرق الأوسط، وحصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل مسلسل في تركيا لعام 2020.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث، سيبدأ من يوم 6 أكتوبر المُقبل، عبر شاشة القناة التركية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث، حسبما كشف البرومو الدعائي، حول استمرار السلطان عثمان في فتح الأراضي وحربه ضد الصليبيين الذي اشتهر بها كتب التاريخ، وحربه ضد المغول أيضًا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث.. 5 أجزاء

مسلسل قيامة عثمان، مكوّن من 5 أجزاء، حيث عُرض الجزء الأول منه في نوفمبر 2019، وانتهى في يونيو 2020، وبدأ عرض الموسم الجديد في أكتوبر من العام ذاته، فيما سيُعرض الجزء الثالث في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المُقبل.

وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان، حول السلطان عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية، والذي خاض كثيرا من الحروب والمعارك مع المغول والصليبيين في أراضي الأناضول.

ويسرد مسلسل قيامه عثمان حول قيام الغازي عثمان بن أرطفول بتأسيس وقيام الدولة العثمانية بعد انعيار وسقوط الدولة السلجوفية وكثرة الخيانات في داخل هذو الدولة، الأمر الذي جعل عثمان يفكر في قيام الدولة مستقلة بعيدا عن الدولة السلجوفية التي كانوا تحت حكمها.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث.. الأعلى تكلفة

يعتبر مسلسل «قيامة عثمان» من أعلى المسلسلات الدرامية التاريخية تكلفة في تركيا، حيث أقدمت الشركة المنتجة للمسلسل على بناء بحيرة صناعية بمساحة 800 متر، بعمق 160 سم، فضلًا عن بناء قلاع وأسواق وبيوت، والأزياء التي تعود إلى القرن الـ13، واستمرت التحضيرات الخاصة بالعمل لأكثر من عام.