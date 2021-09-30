«أزهرية الشرقية» تتلقى طلبات تحويل الحاصلين على الإعدادية العامة

أعلن الدكتور محمد السروي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، عن بدء قبول طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للراغبين في التحويل إلى الأزهر الشريف، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020، وذلك لمدة عشرة أيام.

وأوضح «السروي» أن الطلبات تقدم إلى الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة، وذلك وفق الشروط الآتية:

1- حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

2- ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 70%.

3- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م.

4- اجتياز الطالب اختبار البرنامج التأهيلي المُعتمد من الأزهر الشريف، على أن يُعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021 / 2022.

5- طلب التقدم من الطالب، وبه إقرار يفيد رغبة ولي الأمر في إلحاق نجله بالبرنامج التأهيلي المُعتمد من الأزهر الشريف للحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية وفق آليات القبول وقواعدها المُعلن عنها.

6- الالتحاق بأقرب معهد لمحل سكن الطالب، حيث يلتزم الطالب بالحضور الدراسي وفق القواعد المُتبعة بهذا الشأن، على أن يحتوي ملف الطالب الراغب في الحصول على البرنامج التأهيلي ما يلي "الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج منه، والشهادة الإعدادية العامة، وأصل شهادة الميلاد، وعدد ( 5 ) صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6".