حبس تشكيل عصابي لسرقة الماشية والسيارات في القليوبية

أمرت النيابة العامة ببنها بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس تشكيلا عصابيا من 6 أشخاص، بتهمة سرقة سيارة محملة بالماشية على طريق «الزقازيق – بنها»، بعد أن أطلقوا الرصاص على قائدها وأصابوه وأرشدوا عن السلاح والسيارة ورؤس الماشية وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي قسم ثان بنها إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مصاب بكسر بالساق إدعاء طلق ناري.

إخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن وبسؤال شقيق المصاب أفاد بأنه أثناء سيره برفقة المصاب بسيارة نقل محملة برؤوس ماشية بطريق «الزقازيق – بنها»، فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي أحدهم يحمل بندقية آلية بإعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا فأحدث إصابته واستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

فريق بحث جنائي يحدد الجناة

جرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية قاده اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي من 6 أشخاص يقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائدها تحديد تهديد السلاح وفى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح الناري وسيارة ملاكي وأرشدوا عن رأسي ماشية مبلغ بسرقتها والبندقية الآلية المستخدمة في إرتكاب الواقعة والسيارة المُبلغ بسرقتها والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين أنها مُستأجرة وتولت النيابة التحقيق.