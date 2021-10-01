القصة الكاملة لوفاة عريس البحيرة.. إغماء وقيء (فيديو)

أنوار تضيء أرجاء المكان، أصوات الأغاني تزين الشوارع والمنازل، يقبل أهالي القرية للاحتفال بمراسم حفل الزفاف، يسارع الجميع في إظهار فرحته للعريس، وفجأة تنقلب الأحداث رأسا على عقب بشعور العريس بحالة إغماء وقيء لدقائق معدودة، على إثرها تحولت مراسم الاحتفال إلى سرادق عزاء بوفاة «مسعود أبو خضرة» عريس البحيرة قبل زفافه بساعات.

الحزن يخيم على القرية

وخيمت الدهشة والصمت على أوجه الحاضرين بإعلان نبأ وفاة العريس لا سيما أنه كان يرقص معهم منذ دقائق معدودة لتتحول الزغاريد إلى صراخ وعويل، وسيطر فقدان التركيز على عدد كبير منهم، وتحولت أنوار الفرح إلى ظلام وأقيم سرادق العزاء بدلا من حفل الزفاف.

تداول الصور

تداول عدد من أهالي محافظة البحيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للعريس الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة قبل ساعات قليلة من حفل زفافه، حيث رثته شقيقته عبير أبو خضرة بكلمات مؤلمة «لبسوك كفنك بدل بدلة فرحك».

رثاء شقيقته

تابعت عبير في منشور آخر: «وجعت قلبي عليك يا اخويا مشيت وسبتنا بدري ليه يا عريس كنا لسه بنرقص سوا وتقولي خلاص هتجوز، شوفتي صوري بالبدلة استنى ابعتهالك، كده خلاص يا اخويا مفيش فرح خلاص مشيت يا كسرة قلبي عليك يا عريس»

فرحة عروسته

كانت عروسته نشرت صورا تجمعهم أثناء عقد القران معبرة عن فرحتها بقرب زفافها، كما عبر شقيق العروسة عن فرحه بشقيقته عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «بنتي الصغيرة هتكبر وتبقى احلى عروسة مش عارف هقعد ازاي من غيرها ربنا يهنيها».

محمد جاد صديق العريس أكد أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولا يبدو عليه آثار التعب أو الإرهاق، مشيرا أنه رقص معهم يوم الحنة، حيث مازحه أصدقاءه بدماء ذبيحة الفرح، وتعالى هزارهم سويا، وسط فرحة عارمة من أهله وذويه.

إغماء وقيء

وتابع «جاد» لـ«الوطن» أن العريس شعر بحالة إغماء وقيء لدقائق معدوجة عقبها فقد وعيه، وذهبوا به إلى الطبيب الذي أكد وفاته، ليتحول الفرح إلى مأتم وأقيم سرادق العزاء بدلا من حفل الزفاف، حيث تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بقرية الدراوية.