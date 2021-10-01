برنامج «حياة كريمة» ينقذ «زهرة» من العمل في المنازل بـ«طن ونص» أعلاف

قدم برنامج «حياة كريمة» الذي يقدمه ياسين الزغبي، على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الجمعة، حلقة جديدة غيرت حياة «السيدة زهرة»، في شبين القناطر.

وروت السيدة «زهرة» قصتها وقالت: «أنا امرأة مصرية عادية، وعائلتنا كانت مكونة من خمس فتيات وولد، ووالدتي كانت تكافح مع والدي، ولكن فيما بعد والدي أصيب بالمرض، فنزلنا للعمل، وبعدها تزوجت من رجل موظف، وأنجبت ولدًا وخمس فتيات، وبعدها توفي ابني في حادث، وبعدها بشهور قليلة، تعرض زوجي لحادث أيضًا، فأصيب بإعاقة جسدية، وخرج على المعاش مبكرًا».

العمل في المنازل

وأضافت أنها خرجت للعمل في المنازل وتنظيف البيوت، مشددة: «الحمد لله مش بعمل حاجة غلط، ولا بغضب ربنا ولا بمد إيدي لحد، وكنت بخش أنضف البيوت وأغسل أي حاجة فيها، وأنا بعمل كده عشان معملش حاجة تغضب ربنا أو أخلي أطفالي مكسورين قدام حد، وجوزت بنتين كبار ودلوقتي عندي بنتي في تالتة ثانوي، وابنة في الصف الخامس الابتدائي، وأخرى في الصف السادس الابتدائي».

وأوضحت: «الحمد لله اللي ربنا بيقدرني عليه مع بناتي بعمله، وأهم حاجة محدش يقولي أنا اديتك كذا ولا عملتلك كذا، والحمد لله مستورين، وأنا بشتغل من خمس سنين، وأصريت إن بناتي يكملوا في التعليم لأنهم مش أقل من الناس، وجوزي كان ساترنا، وعلى قد ما أقدر هعمل معاهم، وهما مش بيتكبروا عليا، وأنا مرضية وراضية، وربنا مديني صبر عشان أمشي في الطريق ده عشان أستر بيتي، ومحدش يبقى ليه فضل عليا».

لا تتمنى أكثر من «الستر» لبناتها

وأشارت إلى أنها لا تتمنى من الحياة أكثر من «الستر» لبناتها، لافتة إلى أن سقف منزلها انهار، وذهبوا للعيش مع شقيقتها في منزل شقيقتها.

وقدم لها البرنامج طنًا ونصف الطن من العلف، ومعها ميزان لتتاجر فيه، ووفرت لها أيضًا «جاموسة» على وشك الولادة لتربيها.