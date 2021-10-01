تقارير: وليد الكرتي يقترب من الانضمام إلى بيراميدز
كتب:
حسن مظهر
05:53 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
وليد الكرتي
كشفت تقارير صحفية مغربية عن نجاح نادي بيراميدز في التعاقد مع وليد الكرتي، قادما من نادي الوداد المغربي، بعد مفاوضات دامت أكثر من شهر ونصف الشهر، من أجل ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.
وذكر موقع «البطولة» المغربي، أن بيراميدز حسم صفقة اللاعب المغربي وليد الكرتي، قادما من فريق الوداد الرياضي، مشيرًا إلى اللاعب سيصل إلى مصر خلال ساعات، من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف بيراميدز، على أن يكون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة مساء اليوم.
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