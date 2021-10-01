تقارير: وليد الكرتي يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

كشفت تقارير صحفية مغربية عن نجاح نادي بيراميدز في التعاقد مع وليد الكرتي، قادما من نادي الوداد المغربي، بعد مفاوضات دامت أكثر من شهر ونصف الشهر، من أجل ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع «البطولة» المغربي، أن بيراميدز حسم صفقة اللاعب المغربي وليد الكرتي، قادما من فريق الوداد الرياضي، مشيرًا إلى اللاعب سيصل إلى مصر خلال ساعات، من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف بيراميدز، على أن يكون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة مساء اليوم.

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