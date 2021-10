سلسلة ZERO X الجديدة من إنفينكس بخاصية «تصوير القمر»

أعلنت شركة إنفينكس العالمية المتخصصة في صناعة التكنولوجيا، إطلاق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Zero X، في ثلاث نسخ من الهواتف وهي ZERO X Pro، ZERO X ،ZERO X NEO، تتميز جميعها بوجود كاميرا 60X periscope moonshot الفريدة، التي تتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة لتصوير سطح القمر، كما تتضمن تقنيات بصرية متطورة وهي معالج الألعاب الرئيسي ثنائي الشريحة، ومحرك يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة والمعروفة باسم جاليليو.

وقال تشارلز دينج، نائب مدير إنتاج سلسلة ZERO X الجديدة في Infinix Mobility: «إن شركة إنفينكس ليست فقط علامة تجارية تجمع بين الأداء الجيد والتكنولوجيا المتطورة والتصميم المبتكر، بأسعار تنافسية مقارنة بأجهزة الهواتف الذكية الأخرى في السوق، ولكنها معروفة أيضًا بقدرتها على توفير وخلق أجهزة تلبي احتياجات المستهلكين في الأسواق الناشئة كافة»، مؤكدا على أن سلسلة ZERO X ستتميز بأحدث تقنيات التصوير وتحسين الصورة، لإلهام الشباب والمحترفين الناشئين لاستكشاف إبداعاتهم وجعل إمكانيات التصوير الاحترافي بين أيديهم.

تصوير القمر:

توفر سلسلة ZERO X للمستخدمين تجربة تصوير مثيرة، لكونها مزودة بكاميرا عالية الأداء، بنظام تصوير مشفر لتعزيز كفاءة المحتوى المرئي، حيث زودت إنفينكس هاتف ZERO X Pro بكاميرا Venti الليلية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل والتي تشتمل على عدسة بريسكوب بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5X، وزووم إضافي 60X ومجال رؤية 120 درجة «FOV»، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، كما تم تحسين الكاميرات بفلاش رباعي LED ، وميزة تثبيت الصورة المبتكر «بما في ذلك OIS + EIS» لالتقاط كل التفاصيل في مجال رؤية أكبر بسلاسة، مع تقليل الصور غير الواضحة، كما يتميز هاتف ZERO X بعدسة الكاميرا الليلية الفائقة بدقة 64 ميجابكسل التي تتكون من نفس العدسات مثل هاتف Pro، بينما تم تجهيز ZERO X NEO بكاميرا ليلية فائقة الدقة بدقة 48 ميجابكسل.

كما تأتي سلسلة ZERO X مزودة أيضًا بوضع التصوير القمري فائق الجودة Super Moon Mode، وهي تقنيه تعتمد على الربط بين كاميرا 60X Periscope ومحرك الذكاء الاصطناعي المتطور جاليليو و الذي طورته انفينكس، بحيث تصبح عملية ضبط تركيز الكاميرا في أعلى مستوياتها، وكذلك تحديد أفضل وضعية متوقعة، بينما يقوم برنامج الذكاء الاصطناعي بمنع الاهتزاز وإزالة تأثير قوى المد والجزر الطبيعية لالتقاط صور واضحة للقمر.

الذكاء الأصطناعي يحتفظ بتفاصيل وضعية التصوير لتكوين قاعدة بيانات محسنة

وبتكرار عملية التصوير فأن برنامج الذكاء الاصطناعي يحتفظ بتفاصيل وضعية التصوير لتكوين قاعدة بيانات محسنة تتطور ذاتيا، من خلال ما يعرف بالتعلم العميق للذكاء الاصطناعي، بحيث يشمل على كل تفاصيل وتأثيرات الصورة، وعند تشغيل هذه الخاصية، يمكن للمستخدمين الحصول على واحدة من أوضح صور الهواتف الذكية وأكثرها تفصيلا للسماء في الليل.

وفي ما يتعلق بكاميرا السيلفي، توفر سلسلة الهواتف الذكية ZERO X كاميرا بفلاش أمامي مزدوج بدقة 16 ميجابكسل وتقنية تصوير محسّنة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور سيلفي مثالية، كما تسجل مقاطع فيديو عالية الجودة بحركة بطيئة فائقة تبلغ 960 إطارًا في الثانية وفاصل زمني 4K.

مميزات تكنولوجيا ثنائي الشريحة

تتميز سلسلة الهواتف الذكية ZERO X بوجود مجموعة شرائح العرض التي تتضمن معالج الألعاب الرئيسي ثنائي الشريحة لتعزيز القدرات البصرية للهاتف الذكي بشكل أكبر، والذي يجمع بين شرائح MediaTek Helio G95 ومجموعة شرائح MediaTek Intelligent Display، لتسريع تشغيل الهواتف الذكية أثناء اللعب ومعالجة البيانات، ويتميز معالج MediaTek Helio G95 بأنه ثماني النواة 64 بت مع نواة أداء ARM Cortex-A76 وستة وحدات معالجة مركزية Cortex-A55 موفرة للطاقة مسجلة بتردد 2.05 جيجاهرتز و 2 جيجاهرتز على التوالي، والتي تعد واحدة من أسرع وحدات معالجة الرسومات ، ARM Mali- G76 MP4 -900 ميجاهرتز، كما يدمج المعالج تقنية HyperEngine من MediaTek لتمكين استجابة أسرع بين الهاتف الذكي والبرج الخلوي، مع تمكين الاتصال بنطاقي Wi-Fi أو أجهزة التوجيه في وقت واحد.

يمكن للمستهلكين أيضًا الاستمتاع بتجربة مشاهدة مريحة وغامرة ليلاً ونهارًا مع شاشة ZERO X Pro و ZERO X's 6.67 " الحساسة للضوء الطبيعي «AMOLED» مع معدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز ومعدل تحديث 120 هرتز و 6.78 بوصة لـ ZERO X NEO (FHD +) مع معدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز ومعدل تحديث 90 هرتز، بما يضمن راحة العين في الضوء الأزرق الباهت ، كما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بساعات من الاستخدام مع إجهاد أقل للعين بغض النظر عن طول وقت الاستخدام في اليوم.

مميزات رئيسية أخرى لسلسلة ZERO X:

بطارية 4500 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع 45 وات: تم تجهيز أجهزة ZERO X Pro و ZERO X ببطارية 4500 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع 45 وات وتقنية الشحن السريع الآمنة بحيث يتم شحن الجهاز حتى 40٪ في 15 دقيقة، بينما يحتوي جهاز ZERO X NEO على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مزودة بتقنية الشحن السريع الآمن TÜV Rheinland بقوة 18 وات.

وكذلك فقد تم تزويد الجهاز بخاصية Write Booster وهي تتيح تحسين سرعة الكتابة والقراءة لتسريع تحميل التطبيق من ذاكرة التخزين المؤقت وتقليل زمن التأخير عند التبديل وفتح تطبيقات مختلفة.

تقنية الصوت: يعمل المزيج القوي بين تقنية Smart PA و DTS على تحسين مدى وقوة الصوت.

Dar-Link 2.0 من إنفنكس: يعمل البرنامج على تحسين استقرار الصورة وحساسية التحكم باللمس الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع تقليل درجة حرارة الجهاز لتوفير تجربة ألعاب مميزة.

برنامج XOS 7.6: يدمج أحدث نظام تشغيل من إنفينكس التطبيقات المصممة لحياة أكثر ذكاءً ، مثل Phone Cloner لنقل جميع البيانات إلى جهاز جديد بسهولة، ومنطقة Game Zone لإدارة الألعاب بسلاسة عن طريق منع التداخل مثل الرسائل والمكالمات الواردة، وتوفير التصحيح التلقائي للمستندات وضبطها حسب الحاجة لتسهيل عرضها.

سعر الهاتف في السوق المصرية

وقد طرحت الشركة الهاتف الذكي الجديد ZERO X PRO في السوق المصرية بسعر تنافسي بلغ 5888 جنيها.