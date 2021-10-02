المستشار هشام بركات شهيد محراب العدالة.. السيسي منح اسمه «وشاح النيل»

صباح يوم 29 يوليو 2015، ارتدى المستشار هشام بركات بذلته الأنيقة، وودع زوجته كما يفعل كل يوم، واستقل سيارته المصفحة وانطلق بصحبة موكبه المكون من 5 سيارات إلى محل عمله في وسط القاهرة بدار القضاء العالي، وما إن ابتعد عن بيته مسافة 500 متر، حتى تحول الأبيض إلى أسود، ثم طغى اللون الأحمر على المشهد بالكامل بسبب شدة الانفجار الذي دمر 3 سيارات من موكبه و7 سيارات خاصة كانت تقف على جانب الطريق؛ ليرتقي المستشار شهيدًا.

السيسي يمنح اسم الشهيد وشاح النيل

الشهيد المستشار هشام بركات، الذي ستظل ذكراه خالدة في الأذهان بعد أن اغتالته يد الإرهاب الغادر بالقرب من منزله في النزهة، كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية يوم القضاء المدرسي، التي عقدت اليوم السبت، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، إذ منح اسمه «وشاح النيل» الذي تسلمه نجله محمد هشام بركات، وابنتاه المستشاراتان مروة ودعاء هشام بركات.

السيارة المصفحة والنائب العام

جدير بالذكر أن السيارة المصفحة التي كان يستقلها المستشار هشام بركات، لم تفلح في صد الموجة الانفجارية الشديدة التي تسببت في استشهاده في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك بعد عامين من توليه مهام منصب النائب العام وتحديدًا في شهر يوليو 2013، عندما وافق مجلس القضاء الأعلى على اختيار نائب عام جديد، خلفًا للمستشار طلعت عبدالله الذي عزلته محكمة النقض من موقعه.

تاريخ مشرف في القضاء للمستشار هشام بركات

قبل توليه منصب النائب العام، شغل «بركات» العديد من المناصب بالهيئات القضائية المختلفة بدأها، وكيلًا للنائب العام مطلع السبعينات وتدرج بالنيابة العامة، حتى أصبح عضوًا بإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، ثم ندب لرئاسة المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية إبان رئاسة المستشار نبيل صليب لها، وخلال تلك الفترة كانت محكمة جنايات بورسعيد تنظر قضية أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 مشجعًا من جماهير الأهلي، بالإضافة إلى نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية أثناء رئاسة «بركات» للمكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية، ومع تولي المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة، عاد المستشار هشام بركات للقاهرة رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة ولم يستمر بها سوى أسابيع قليلة تولى بعدها منصب النائب العام.

إعدالة قتلة هشام بركات

في 22 يوليو عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 28 متهما لإدانتهم باغتيال المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد توفي قبل الفصل في الدعوى.

وفي 25 نوفمبر عام 2018 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية اغتيال المستشار هشام بركات.