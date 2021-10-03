تحديث «فيسبوك» يوفر مزايا جديدة للتواصل مع الأشخاص

قال موقع the sun البريطاني، إن شركة فيسبوك Facebook قالت في مدونة، إنه مع التحديث الجديد للتطبيق سيتمكن الأشخاص من بدء محادثات جماعية بين جهات اتصالهم على انستجرام Instagram وماسنجر Messenger.

وأشار الموقع إلى أنه ضمن هذه الدردشات الجماعية عبر التطبيقات، يمكنك الاستمرار في تخصيص تجربة الدردشة باستخدام سماتها، وردود الفعل المخصصة.

تحديث جديد لتطبيق فيسبوك وانستجرام

وأشار فيسبوك Facebook، إلى أنه جرى تقديم استطلاعات للرأي إلى Instagram DMs الخاصة بالمستخدم والدردشات الجماعية مع الأصدقاء عبر Messenger وInstagram، ما يسهل على المجموعة تحديد العرض الجديد الأكثر أهمية أو المطعم الذي ستذهبون إليه جميعًا في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

للحصول على التجربة الجديدة.. حدث تطبيقات الهاتف

ولفت إلى الموقع إلى أنه قد تحتاج إلى تحديث تطبيقات Messenger وInstagram، لبدء استخدام التجربة الجديدة، وكذلك الاشتراك في الاتصالات عبر التطبيقات، والأصدقاء الذين تريدهم في الدردشة الجماعية الجديدة.

كما يقدم Facebook أيضًا ميزة Watch Together على Instagram، وهو ما يسمح بمشاهدة مقاطع فيديو Instagram، في الوقت ذاته بالضبط مع أصدقائك.

وقال عملاق التكنولوجيا إنه لتسهيل عملية الترابط بينك وأصدقائك، يمكنك الآن مشاهدة المحتوى المفضل لديك مباشرة من خلاصة Instagram الخاصة بك مع أصدقائك.

فقط كل ما على المستخدم هو بدء محادثة فيديو داخل انستجرام Instagram، ثم يمرر إلى المنشور الذي تريد مشاركته، ثم ينقر فوق زر المشاركة ومشاهدة معًا.

ويقول Facebook إنه يريد أن تساعد ميزاته الجديدة في جعل الناس يشعرون بأنهم أكثر اتصالا، لكنه أيضا يضع السلامة والخصوصية في الاعتبار.