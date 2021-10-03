عايدة غنيم ترد على «اعتزالها الفن»: لدّي عملين بالسينما ومنشغلة بالمسرح

انتشرت أخبار على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزال الفنانة عايدة غنيم التي كانت واحدة من من بطلات المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي، خاصة أنّ آخر أعمالها كان مسلسل «آه من حواء» الذي أُذيع في العام 2016.

عايدة غنيم: أقدم العديد من الأعمال الفنية حاليا

وقالت الفنانة عايدة غنيم، إنّها لم تعتزل كما أُشيع، بل تقدم حاليا العديد من الأعمال الفنية، لكنها متجهة إلى مجال المسرح أكثر، متابعة: «أنا مشغولة أكتر دلوقتي بالمسرح، لكن أكتر شغلي في المسرح والسينما».

عايدة غنيم تقتحم السينما بعملين جديدين

وأضافت غنيم لـ«الوطن»، أنّ لديها عملين في السينما، الأول ما زال في مرحلة التصوير، بينما انتهت من تصوير الثاني: «بصور حاليا فيلم (براءة ريا وسكينة)، وخلصنا تصوير فيلم Skype، اللي هيتعرض على منصة إلكترونية».

فيلم Skype

يذكر أنّ فيلم Skype، تأليف أحمد عاشور، وإخراج وائل عبدالقادر، بطولة عدد من النجوم الشباب، منهم: كريم الحسيني، محمود مهدي، أحمد منير، آسيا، عبدالله الكاتب، بمشاركة الفنانة القديرة آمال رمزي.

مسيرة عايدة غنيم الفنية

وقدّمت الفنانة عايدة غنيم نحو 40 عملا فنيا، تنوعت بين السينما والدراما والمسرح، لكنها اشتهرت بشخصية «سعدية» في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، حيث أدت دور ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، وشاركت في العمل إلى جانب كوكبة من النجوم الكبار، بينهم الفنان الراحل نور الشريف، ماجدة زكي، غاده عبدالرازق، رانيا يوسف، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، ميمي جمال، نورهان، عايدة رياض، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.