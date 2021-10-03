جراحة لمريض يعاني من انشقاق بالشريان الأورطي في بني سويف

أجرى فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب بني سويف، جراحة طارئة لمريض يعاني من انشقاق بالشريان الأورطي الصاعد، حيث يعد من أخطر الأمراض التي تودي بحياة صاحبها خلال ساعات إذا لم يتم إجراء جراحة الطارئة.

إعادة زرع الشرايين المغذية للقلب بالشريان الأورطي الصناعي

وتمكن الفريق الطبي الذي قاده الدكتور جهاد محمد مصطفى، استشاري جراحة القلب والصدر، من إجراء الجراحة الطارئة للمريض، الذي كان يعاني من انشقاق بالشريان الأورطي الصاعد في خدمة جديدة تقدمها مستشفيات جامعة بني سويف لمرضى المحافظة، حيث تعد تلك الجراحة غاية في الدقة والخطورة حيث تم استبدال الصمام الأورطي والشريان الأورطي الصاعد وإعادة زرع الشرايين المغذية للقلب بالشريان الأورطي الصناعي.

أجريت الجراحة تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عاطف مرسي عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، وبإشراف الدكتور أحمد الأشقر رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب.

عميد طب بني سويف: الجراحة دقيقة وحالة المريض مستقرة

من جانبه، قال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف: «إن المريض حاليًا في حالة جيدة ومستقرة، ويستعد للخروج من المستشفى بعد أن تم إنقاذ حياته، وإجراء جراحة تعد من الجراحات الدقيقة والجديدة على محافظة بني سويف».