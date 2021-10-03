تأجيل محاكمة 10 متهمين في «فض اعتصام النهضة» لجلسة 3 نوفمبر

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» لجلسة 3 نوفمبر المقبل وذلك للمرافعة.

المتهمون تولوا قيادة جماعة إرهابية

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات، من بينها تدبير التجمهر الذي يهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، ويعرض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

الجماعة قاومت رجال السلطة العامة

كما كشف أمر إحالة المتهمين، بأنهم تواطؤا معا، وذلك عن طريق توليهم قيادة عصابة، قامت بمهاجمة طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت هذه الجماعة رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة، بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

حكم المحكمة على باقي المتهمين في «فض اعتصام رابعة»

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت، في وقت سابق في عام 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهما، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين، لوفاتهما قبل النطق بالحكم عليهما.