زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر المنطقة الغربية من إيران، وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إن الزلزال وقع على عمق 13 كيلو متر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مركز الزلزال ضرب على بعد 99 كيلو متر غرب شهر كورد

وأضاف «المركز الأوروبي»، أن مركز الزلزال ضرب على بعد 99 كيلو متر غرب شهر كورد جنوب غرب أصفهان، و66 كيلومتر شمال شرق مدينة مسجد سليمان، فيما لم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.

وكان زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب، الجمعة الماضية، جنوب إيران، وقالت «المركز الأوروبي لرصد الزلازل»، إن مركز الزلزال كان يبعد 95 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

والأربعاء الماضي، أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران تعرض مدينة زرند في محافظة كرمان وسط إيران، إلى زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وفي 13 سبتمبر الماضي، أعلن مركز «رصد الزلازل» الإيراني أن زلزالا بقوة 5.2 درجات ضرب شمال شرقي إيران، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وضرب الزلزال قرب مدينة قوتشان الواقعة في محافظة خراسان الرضوية على عمق 6 كيلومترات، فيما أحدث الزلزال هزة في عاصمة المحافظة مشهد، قرب الحدود مع تركمانستان، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونتا كارلو» الدولية الفرنسية.

من جانبها، أشارت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إلى وقوع إيران عند تقاطع عدة صفائح تكتونية، ما يجعلها منطقة نشاط زلزالي كثيف.

وفي 18 إبريل الماضي، أعلن التلفزيون الإيراني، أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب ميناء جناوة على الخليج بمحافظة بوشهر الواقعة جنوبي البلاد، موضحا أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وشعرت به محافظات: بوشهر وخوزستان وفارس.