يبحث المواطنون يوميا عن أسعار الفاكهة في الأسواق؛ نظرًا لما تحويه الفواكه من العديد من المواد الغذائية الهامة والضرورية، من ألياف وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة متنوعة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، والتي تنوعت بين التفاح والكمثرى والكريز والموز والمانجو وغيرها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

ولم تتغير أغلب أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 و45 جنيهًا، بحسب الحجم.

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الكيوي

ووصل سعر الكيوي إلى 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر العنب

سجل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، في حين يصل سعر الصيفي لنحو 10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 و15 جنيهًا.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.

سعر الأناناس

وسجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر التفاح

وصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

وصل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، إلى 10 جنيهات.

سعر الخوخ

بلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، والمستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر الكريز

وبلغ سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر البلح

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا.