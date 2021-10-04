اتفاق بين " هيرمس " و «Vortex Energy» للتعاون مع «Ignis» وضخ 625 مليون يورو لتمويل خطة تقديم الطاقة المتجددة عالمياً

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرمس القابضة ، عن التوصل الى اتفاق نهائي مع شركة «Vortex Energy» المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس و الاتفاق ايضا مع «Ignis Energy Holdings»، الشركة الإسبانية الأم لشركة «Ignis Group» للطاقة المتجددة.

وستقوم شركة «Vortex Energy» بضخ أكثر من 625 مليون يورو في شركة «Ignis» من خلال صندوقها التابع «Vortex Energy IV» والمستثمرين الشركاء، وذلك عن طريق سلسلة من عمليات ضخ رأس المال الخاضعة لشروط محددة والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

مما سيسمح لشركة «Ignis» أن تمول خطط النمو الخاصة بها والتي سوف تدعم وفقا لذلك عملية تحولها الشامل إلى محطات للطاقة المتجددة المستقلة المتكاملة في إسبانيا ومناطق جغرافية أخرى.

وستسمح مساهمة شركة «Vortex Energy» في رأس المال شركة «Ignis» بأن تمتلك وتدير حصة متزايدة في المشاريع التي تقوم بتطويرها.

وأعرب أنتونيو سييرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Ignis»، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة «Vortex Energy» حيث أن رؤيتهم تتماشى مع رؤيتنا وسوف تركز على ضمان نمو وتطور Ignis.

نحن بالتأكيد متحمسون لبدء مرحلة نمو وتحول جديدة ستدعم توسع شركتنا.

ومن جانبه أوضح كريم موسى الرئيس التنفيذي لشركة «Vortex Energy»، أن شركة «Ignis» تتميز بفريق عمل يحظى بخبرة استثنائية ويعمل على خطة طموحة لإنشاء محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة في الأعوام القادمة.

وستقوم شركة «Vortex Energy» بدعم شركة «Ignis» لتحقيق أهدافها لتقديم قيمة مضافة لمساهميها.

وتخضع الصفقة لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية الإسبانية وتلبية شروط محددة مسبقاً.

تم تقديم الخدمات الاستشارية لشركة «Vortex Energy» من قبل كلاً من «Santander» و «Royal Bank of Canada» كمستشار مالي و «Watson Farley Williams» كمستشار قانوني، بينما قدم كل من «Citi» خدمات الاستشارات المالية و« Cuatrecasas » خدمات الاستشارات القانونية لشركة «Ignis».