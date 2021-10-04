تحالف بين المجموعة المالية هيرميس ومايكروسوفت لتعزيز التحول الرقمي بالشركة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس- المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للشركة وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

ومن هذا المنطلق ستتعاون الشركتان على اغتنام الفرص لاكتشاف أفضل نماذج التشغيل لتجاوز التحديات التي يمكن ان تواجهها شركات الخدمات المالية.

وستمكن هذه الشراكة المجموعة المالية هيرميس من تنمية عملية تحديث البيئة التقنية لديها لتعزيز تجربة العملاء والموظفين ومطوري تكنولوجيا المعلومات.

كما ستعمل الشركتان على تكوين خارطة طريق آمنة وقوية للتحول الرقمي تتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للمجموعة المالية هيرميس مما سينتج عنه بيئة معلومات حديثة وأكثر مرونة تساهم في زيادة إنتاجية الموظفين؛ وتعزيز كفاءة المطورين والارتقاء بمستوى خدمة العملاء من خلال استخدام حلول تحليل البيانات مما يساعد في تلبية تطلعات العملاء بفعالية وتسهيل عملية التواصل معهم.

وفي هذا السياق قال محمد وكيل، رئيس العمليات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة" تأتي الشراكة مع مايكروسوفت في وقت نتطلع فيه إلى تعزيز التزامنا بالاستدامة حيث نستثمر أكثر في الحلول السحابية التي تساعدنا على تحقيق كفاءة عملياتنا من حيث التكلفة، وبالتالي تعزيز قابلية التوسع كجزء من سعينا نحو التحول الرقمي".

وأضاف وكيل "هذا التعاون سيمكننا أيضًا من ضمان زيادة القدرة التنافسية للشركة وتعزيز الابتكار، سواءً كان ذلك لتوسيع النطاق ليصبح شاملاً متكاملاً، أو لتقليل وقت التنفيذ في السوق، أو لخلق مرونة في العمل، أو لاتخاذ القرارات المبنية على البيانات العلمية للتمكن من تلبية احتياجات العملاء".

ومن ناحية أخرى قال محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة "أن قطاع الخدمات المالية يشهد تحولًا هائلاً وتقدم في التكنولوجيا بشكل متزايد لتحسين أداء الأعمال، وخفض التكاليف ورفع الكفاءة.

نحن نطمح دائماً إلى بناء مؤسسة خدمات مالية بمعايير وتقنيات المستقبل، من خلال تسخير الإمكانيات المتكاملة للتكنولوجيا السحابية. وأضاف فتحي "إن زيادة مرونة البنية التحتية التقنية وقابليتها للتوسع أمر بالغ الأهمية لتحفيز الابتكار وتحقيق التميز الذي يدفع عجلة النمو المستدام.

من خلال شراكتنا مع مايكروسوفت، سنتمكن من إنشاء منصة آمنة تدعم استراتيجية التحول السحابي، مما يسمح لتقديم تجربة مميزة لعملائنا، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز إنتاجية الموظفين، فضلًا عن تطوير مجموعة تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة الخاصة بنا".

وقالت ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر "نؤكد التزامنا في مايكروسوفت بدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالأخص الحيوية منها للنهوض بالاقتصاد الرقمي في مصر، حيث بات التحول الرقمي عاملاً أساسياً للشركات لزيادة القدرة التنافسية ولضمان استدامة الأعمال ونموها".

وأضافت ميرنا عارف "نشكر المجموعة المالية هيرميس على وضع ثقتها في خدمات مايكروسوفت السحابية ونأمل من خلال هذه الشراكة أن نساهم في دعم مستقبل المجموعة الرقمي بما يواكب رؤيتها ويتماشى مع التطورات في قطاع المؤسسات المالية.

ونحن ملتزمون بتقديم أحدث الابتكارات للمجموعة المالية هيرميس لبناء منصة رقمية حديثة وواسعة النطاق تعزز المرونة والابتكار وتؤكد تفوق المجموعة وريادتها محلياً وعالمياً".

منذ تأسيسها في عام 1984، نمت المجموعة المالية هيرميس القابضة لتصبح إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتمتد فروعها في ثلاثة عشر دولة في أربع قارات، وتغطي 75 من الأسواق العالمية الأكثر جذبًا للمستثمرين.