لجنة الانتخابات في زيمبابوي تمهد الطريق أملا في عملية ديمقراطية سلمية

أكدت اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة المسؤولة عن إدارة الانتخابات في زيمبابوي أنها تعمل مع كل أطراف المصلحة في مسعى لتمهيد المجال من أجل عملية ديمقراطية سلمية، إذ قال مفوض اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة في زيمبابوي أوبرت جوتو، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن هناك عملية استشارية شاملة واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة بهدف الخروج باستراتيجيات تضمن إجراء انتخابات منسقة سلمية في 2023.

جوتو: عملية استشارية شاملة واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة

وأكد «جوتو» أن كل الإجراءات التي تتخذها اللجنة تتزامن مع الوقت الذي بدأت فيه الأحزاب السياسية الاستعداد لانتخابات 2023، إذ يشرع معظمها في ترتيب أوراقه، موضحا أن اللجنة تعمل على قدم وساق من أجل ترسيم حدود الدوائر بعد فترة وجيزة من استكمال وكالة الإحصاءات الوطنية في زيمبابوي التعداد السكاني المقرر أن يبدأ في وقت مبكر مما كان متوقعًا.

وقال أوبرت جوتو: «نقدر الجهود المبذولة في إطار البرنامج الرئاسي ونسجل ارتياحنا، لأن الجهود المبذولة هي تنفيذ للتوصيات التي قدمناها إلى البرلمان في تقاريرنا السنوية لعامي 2019 و2020».

زيمبابوي تتلقى نحو مليون جرعة لقاح كورونا ضمن «كوفاكس»

في سياق منفصل، قالت منظمة الصحة العالمية إن زيمبابوي تلقت 943 ألفا و200 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد على دفعتين ضمن مبادرة «كوفاكس».

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي، إلى أن الجرعات تهدف إلى استكمال حملة التطعيم للحد من انتشار الفيروس، موضحة أنه جرى إرسال الجرعات، إذ وصلت الجرعة الأولى في شهر سبتمبر الماضي والثانية في أكتوبر الجاري.

وقالت منسقة الأمم المتحدة في زيمبابوي، ماريا ريبيرو، إن وصول لقاحات كورونا إلى البلاد ضمن مبادرة كوفاكس يعد عملا تضامنيا مهما من جانب المجتمع الدولي ويعزز حملة التطعيم الوطنية في زيمبابوي.

وأكدت «ريبيرو» مواصلة العمل بين الأمم المتحدة وحكومة زيمبابوي خلال الفترة القادمة من أجل مكافحة جائحة كورونا، وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك التطعيمات الروتينية.