«تيليجرام» يكشف سبب بطء منصته.. ويسخر من «واتس آب» بعد العطل

كشف تطبيق «تيليجرام» للتواصل الفوري، اليوم الاثنين، سبب الصعوبات التي واجهها المستخدمون في ولوج منصته، وفي الوقت نفسه، تهكم على التطبيقات التي أصابها «العطل العالمي».

وقال تيليجرام، على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بطء تطبيقنا راجع إلى توافد عدد كبير من المستخدمين، الذين هاجروا من التطبيق الأخضر إلى الأزرق»، ويقصد بالتطبيق الأخضر «واتس آب».

تيليجرام: نحاول الحفاظ على كل شيء

وأضاف تيليجرام: «نحاول الحفاظ على كل شيء حتى نتمكن من الترحيب بالجميع ولكن بالتأكيد هناك الكثير منهم».

وكان موقع «داون ديتيكتور» قد أفاد بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج «تيليجرام» وعدد من التطبيقات.

وتضررت كل التطبيقات الشهيرة من العطل، مثل «فيس بوك وإنستجرام وواتس آب»، إلى جانب مواقع عالمية مثل «جوجل وأمازون».

تيليجرام يسخر من التطبيقات الأخرى

هذا وخصص «تيليجرام» عددًا من تغريداته للتهكم على التطبيقات المتضررة، حيث قدم حلًا لمشكلة واتس آب، بقوله: «يمكنكم بسهولة إلغاء تثبيت التطبيق»، مضيفًا: «أعيش أفضل أيام حياتي الآن».

وفي تغريدة أخرى، مرفوقة بصورة متحركة لشرطي يذرف الدموع، ذكر حساب تيليجرام: «لا وقت للدموع».

البنتاجون تبحث وجود أي تهديد أمني وراء العطل

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها تنظر فيما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي الذي استمر لفترة، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في بيان عاجل.

«فيس بوك» تبلغ المستخدمين بالعمل على حل العطل

وكانت شركة «فيس بوك»، أقرت بالخلل الكبير الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها اليوم، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل، وباستخدام موقع تويتر، نشر حساب «فيس بوك» تغريدة أكد فيها أن «فيس بوك» على علم بوجود مشكلات في الدخول إلى الموقع، ويعمل القائمون عليه لإصلاح الخلل.

وكتب حساب «فيس بوك» على «تويتر»: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج».