خبير تكنولوجيا: تفعيل المواقع الحكومية أنسب حل لمواجهة تعطيل فيس بوك

بعد تعطل تطبيقات «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستجرام» حول العالم من بينها مصر من عدم القدرة على فتح التطبيقات، ماذا تفعل الوزارات الحكومية في حالة استمرار تعطل تلك التطبيقات، وخاصة الوزارات التي تتواصل مع الجمهور من خلال صفحات «فيس بوك» بنشر بياناتها وتوعية الجمهور وتلقى شكاوى واقتراحات المواطنين من خلال تلك الصفحات.

خطورة الاعتماد على تطبيقات معينة

قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه من الخطورة اعتماد الأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات المختلفة على تطبيقات بعينها فالتكنولوجيا جاءت لتضع البدائل ولا بد من وضع عدة خطط للتعامل مع الطوارئ ينجم عن التكنولوجيا، فمن الممكن أن يتعطل موقع فلا بد من إتاحة بدائل أخرى والاعتماد عليها وعدم انتظار وقوع كارثة.

بدائل مثل سيجنال وتليجرام

وأشار إلى وجود بدائل أخرى مثل سيجنال وتليجرام وعلى الوزارات والجهات الحكومية تفعيل مواقعها الإلكترونية على النت للتواصل مع المواطنين، أما الاعتماد المطلق على فيس بوك وواتس اب غير صحيح، فالشركات الكبرى تحتكر التكنولوجيا والمعلومات على مستوى العالم وهي كارثة بكل المقاييس، ولا بد من التنبه لهذا الخطر.

خطورة تبادل المعلومات

وحذر من خطورة تبادل المعلومات عبر صفحات الفيس والواتس فهى تتداول وموجودة فى قبضة شركات عالمية، ولا بد من التنبه لهذا الخطر وما يحدث من عملية تصل لحد التجسس، مشيرا إلى أن جميع رسائل الواتس اب وفيس بوك ستكون مسجلة لدى الشركة.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن إجراءات الخصوصية والسرية على الوات ساب مثيرة للجدل بشكل كبير خلال الفترة الحالية، داعيا إلى تفعيل المواقع الحكومية وصفحات الرسمية وتلقى شكاوى ومقترحات الجمهور عليها وهى أكثر أمان من التعامل عبر صفحات الفيس والواتس وخلافه، مؤكدا أن البدائل لا بد من العمل بها وتفعيلها وليس الأمر قاصرا على انتظار حدوث كارثة مثل الوضع الراهن حتى يتم التفكير في حلول وبدائل.