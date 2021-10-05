فنزويلا تعلن إعادة فتح الحدود مع كولومبيا.. و«بوجوتا» تعلق

أعلنت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن كاركاس ستعيد فتح الحدود مع كولومبيا، اليوم الثلاثاء، عقب إغلاق استمر نحو 3 سنوات على خلفية التوترات السياسية بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نائبة رئيس فنزويلا: القرار تم اتخاذه مع التفكير في الشعب

وقالت رودريجيز، إن قرار فتح الحدود للتجارة تم اتخاذه مع التفكير في الشعب والأخوة والتعاون بين شعبي البلدين، فيما أشار الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي إن فنزويلا اتخذت القرار تحت ضغط المقاومة الديمقراطية، مضيفا أن فتح الحدود سيتم بشكل منظم.

وكانت فنزويلا، أعلنت إغلاق الحدود مع كولومبيا في فبراير 2019، على خلفية دعم بوجوتا لـ المعارضة الفنزويلية واعترافها بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لـ فنزويلا.

وفي سياق آخر، شددت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، «هيلين لا لايم»، على ضرورة إعادة إرساء الأمن في البلاد، حيث أدت الزيادة الكبيرة في عنف العصابات إلى نزوح حوالي 19 ألف شخص من العاصمة «بورت أو برنس»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وقالت لايم، في إحاطة قدمتها لـ«مجلس الأمن الدولي»، أمس الاثنين، إن سيطرة العصابات على نقاط الدخول والخروج الإستراتيجية لعاصمة هايتي، كان لها تأثير ضار على اقتصاد البلاد وحركة الناس والبضائع.

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن قوات الشرطة التي تعاني من الإرهاق ونقص الموارد لا يمكنها وقف ارتفاع معدل الجريمة دون تعزيزها، وتوفير الخدمات الحكومية للأحياء الفقيرة، موضحة أن هايتي تمر حالياً بإحدى أكثر الفترات خطورة في تاريخها الحديث.

وتابعت لايم قائلة، إن آلاف المهاجرين الهايتيين الذين أُعيدوا قسراً من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كان الكثير منهم يسعى إلى ظروف معيشية أفضل في البلدان المجاورة.