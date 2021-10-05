«كسر قدم» الهندية نوشرات بهروشا يتسبب في توقف تصوير فيلمها الجديد

توقف تصوير الفيلم الجديد «هولي» للنجمة الهندية «نوشرات بهروشا»، بسبب إصابتها بكسر في قدميها، أثناء تصويرها لكليب أغنيتها الجديدة بالفيلم، مما دفع منتجي الفيلم لمنح جميع طاقم العمل إجازة حتى تعافيها واستئناف التصوير.

كسر في قدمي الممثلة الهندية نوشرات بهروشا

كانت نوشرات بهروشات قد تعرضت للكسر في قدميها أثناء تصويرها للكليب وارتطام قدميها، واعتقدت أنها إصابة بسيطة وأنها تستطيع استكمال التصوير، ومع زيادة الألم وخوضها للأشعة السينية، تم الكشف عن إصابة بقدميها ولا يمكن العمل لما يقرب من اسبوع، لذا قرر منتجو العمل إعطاء جميع طاقم العمل إجازة لعدم قدرتهم لاستئناف العمل بدون بطلة الفيلم، مما تسبب بأزمة إنتاجية إلى منتجي العمل.

يذكر أن نوشرات بهروشا، ممثلة هندية من مواليد 1985، وكانت شهرتها وأول نجاح تجاري ضخم لها بعام 2011، بمشاركتها في فيلم « Pyaar Ka Punchnama »، كما أن دورها الكوميدي بـ«2Pyaar Ka Punchnama »، حقق نجاحا مبهرا، ومن أنجح أفلامها Sonu Ke Titu Ki Sweety و Dream Girl و Chhalaang.

وزادت شهرة الفنانة الهندية في الوطن العربي بعد مشاركتها للنجم الهندي الشهير «أيوشمان كورانا» في فيلم «دريم جيرل» في عام 2019، نظرًا لشهرته في الوطن العربي كبيرة للغاية، لأن بداياته كانت بالدراما الهندية والعرب في ظل وجود متابعين للدراما الهندية بشكل أكبر من السينما الهندية، لذا عرفها الوطن العربي خلال مشاركتها له بهذا الفيلم، وحققا نجاحا تجاريا بكل الدول التي تم عرض الفيلم بها، وتعد أكبر مشاركاتها بالأفلام الكوميدية.

وقدمت نوشرات بهروشات الكوميديا السوداء، أيضًا بمشاركتها بفيلم «Chhalaang» عام 2020.

نوشرات بهروشا ولدت في 17 مايو 1985 بمومباي في الهند، وهي ممثلة هندية معروفة بعملها في الأفلام الهندية الناجحة.