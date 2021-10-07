مسيرة احتفال بنصر حرب أكتوبر تطوف شوارع المحلة الكبري (صور)

شارك اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، أمس الأربعاء، في احتفالات رئاسة المركز والمدينة بانتصار السادس من أكتوبر، والعيد القومي للمحافظة، وتضمنت الاحتفالات مسيرة رياضية.

مسيرة احتفالية بالرايات وأعلام مصرية تجوب شوارع المحلة الكبرى

ونسقت تلك المسيرة الاحتفالية بالتعاون مع مسؤولي إدارة شرق المحلة التعليمية، ومرت بشارع البحر وشكري القوتلي، وشارك فيها طلبة المدارس ومسؤولي الإدارات التعليمية والشخصيات العامة.

واستمرت الاحتفالات بتجميل السيارات بأعلام مصر والزهور والورود، مع ترديد الأغاني الوطنية وحرب أكتوبر المجيدة؛ لتطوف شوارع مدينة المحلة.

كما جرى أعمدة الإنارة بأعلام مصر، وكذلك العديد من الأماكن والميادين العامة بطول شارع البحر الرئيسي.

رئيس مدينة المحلة: المناسبات الوطنية تخلد ذكرى كفاح شعب مصر وجيشه الباسل

من جانبه، أكد «السعدني» أن جميع هذه المناسبات الوطنية تخلد ذكرى كفاح شعب مصر وجيشه الباسل، لاسترداد أراضيه والحفاظ على مقدساته التاريخية، متابعا: «ربنا يحمي مصر أم الدنيا».

وأضاف رئيس المدينة العمالية، أنه سيتم إنشاء عددا من المشروعات التنموية والخدمية والإنشائية لخدمة أهالي ومواطني المحلة، حفاظا على صالح المواطنين، وفق جدول زمني معد من جانب المحافظة.