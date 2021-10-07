سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 7-10-2021 في مصر

يحرص الكثيرون على متابعة أسعار العملات المختلفة في مصر مقابل الجنيه المصري، التي من بينها سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي، ونظرًا لعمليات البحث اليومية من قِبل المواطنين والمستثمرين عن التغيرات اليومية في أسعار العملات العربية والأجنبية، تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الخميس 7 أكتوبر الحالي، نحو 51.87 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الخميس، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 47.46 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، عند 49.45 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib عند 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.87 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.94 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.45 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.