800 مشارك في «مهرجان المشي» احتفالاً بانتصارات أكتوبر بالدقهلية

شارك 800 شاب وفتاة بمحافظة الدقهلية في مهرجان المشي، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، في احتفالات الذكري الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أطلق إشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس لجميع محافظات الجمهورية، إيذاناً ببدء المهرجان، الذي تشارك فيه جميع مديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر المهرجان الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبحضور علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور طارق باشا، وكيل المديرية للشباب، وإبراهيم زكريا، مندوب الوزارة، إضافة إلى كل من الدكتور أيمن ربيع، معاون وكيل الوزارة للرياضة، وطارق دهب، معاون وكيل الوزارة للشباب، ومجموعة من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية والنواب بالمحافظة.

انطلاق المهرجان من أمام مكتبة مصر

بدأ المهرجان من امام مكتبة مصر حتى الصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضي، في وجود 800 مشارك من جميع إدارات الشباب الفرعية بالمحافظة، وشارك أيضاً جميع لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

الشباب والرياضة تنظم مهرجان المشي

وقام بالإشراف والتنظيم على المهرجان الرياضي الإدارة العامة للرياضة بالمديرية تحت إشراف الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالتنمية الرياضية والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة ومحمد قناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية وعلي عبدالرحمن مدير إدارة البرامج والمتابعة وبتنظيم جميع الاخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة.

وشهدت العديد من محافظات مصر المشاركة في مهرجان المشي مثل محافظات: «بني سويف، سوهاج، المنيا، الفيوم، الإسكندرية، بورسعيد » وغيرها من المحافظات احتفالات بانتصارات أكتوبر