كاظم الساهر يهنئ المصريين بذكرى أكتوبر: دمتم في محبة وسلام

حرص الفنان كاظم الساهر، على تهنئة الشعب المصري، بذكرى انتصارات أكتوبر، قائلًا: «دمتم دائمًا في محبة وسلام».

ونشر كاظم الساهر، مقطع فيديو مصور، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، قائلًا: «إخوتي وأحبتي في أم الدنيا مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر.. تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة.. دمتم دائما في محبة وسلام.. صديقكم كاظم الساهر».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة بعنوان «العبور للمستقبل» احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشملت الندوة فقرة فنية تكونت من 6 أغنيات، كتب 4 منها الشاعر الغنائي محمد البوغه، وهي: أغنية شعب حر، غناء كورال وزارة الشباب والرياضة، ألحان أحمد العتباني، توزيع زناتي، هندسة صوت ماهر صلاح، وأغنية جيل عظيم، غناء الفنانة ريهام عبدالحكيم، كلمات ألحان أحمد العتباني، توزيع زناتي، هندسة صوت ماهر صلاح.

25 ألبوم غنائي في مسيرة كاظم الساهر

يذكر أنّ كاظم الساهر، قدم نحو 25 ألبومًا غنائيًا على مدار مشواره الفني الذي بدأه مع بدايات الثمانينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أغنياته «هل عندك شك» و«صباحك سكر» و«دلع النساء» و«كل ماتكبر تحلى» و«الليلة إحساسي غريب» و«كل عام وأنتي حبيبتي» و«لا تتنهد» و«دلع» و«يا مدلل» و«أحبيني بلا عقد» التي جرى تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع الفنانة حنان ترك.