دعاء يريح القلب.. «الإفتاء» توضح أفضل 5 طرق لإزالة الهم (فيديو)

كثيرًا ما يمر المرء بحالات من الضيق والهم والكرب، ويلجأ العبد المؤمن إلى الله داعيًا وطامعًا في أن يزيل عنه همه ويفرج كربه، وهناك العديد من الأدعية التي يرددها العبد لتزيل همه وتريح قلبه.

واستعرضت دار الإفتاء، في أكثر من مقطع فيديو، عبر قناة الدار على موقع «يوتيوب»، 5 طرق لذهاب الهم، نرصدها في السطور التالية:

دعاء يريح القلب

وبشأن الاستفسارات عن دعاء يريح القلب فقد جاء في مقطعي فيديو بثتهما دار الإفتاء 5 طرق شملت الآتي:

1- الرضا والصبر على قضاء الله.

2- دعاء سيدنا يونس.

3- الاستغفار مائة مرة.

4- الصلاة على رسول الله مائة مرة.

5- الذكر بقول لا إله إلا الله مائة مرة.

الصبر على البلاء

بسبب بحث الأشخاص عن دعاء يريح القلب، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول «ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم»، ليُجيب على هذا السؤال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلا: «لو نزل قضاء الله وفيه بعض الهم علينا أن نصبر ونرضى بقضاء الله».

وواصل عاشور حديثه عن دعاء يريح القلب في رده على سؤال إزالة الهم خلال فيديو لدار الإفتاء، قائلًا: «ثانيا علينا أن نقول بعض الأدعية ومن أحسنها ما قاله سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في ظلمات الليل في أي وقت نكثر من هذا الدعاء».

كثرة الاستغفار والصلاة على النبي

وقال مستشار المفتي، بشأن دعاء يريح القلب: «نكثر من الاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وأيضًا فيما يتعلق بموضوع دعاء يريح القلب، ورد دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

ذكر راحة البال

وفي فيديو آخر يتصل بموضوع دعاء يريح القلب، تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول «هل هناك ذكر لراحة البال والطمأنينة»، وردت الدار بالآتي: «ذكر الله، تقولي لا إله إلا الله مائة مرة على سبيل المثال، استغفر الله العظيم مائة مرة، اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وسلم مائة مرة، داومي عليها فبها يطمئن القلب وتهدأ النفس».

وللتأكيد على أهمية ذكر الله في معرض الحديث عن دعاء يريح القلب، استشهدت الدار بقول الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

كما استشهدت الدار في معرض حديثها عن دعاء يريح القلب، بحديث رسول الله، حيث جاء صحابي إلى رسول الله صلَّ الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فدلني على شيء أتشبث به فقال صلًّ الله عليه وسلم: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله»، والله تعالى يقول «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا».

وبالإضافة إلى دعاء يريح القلب، ورد سؤال آخر عن دعاء الرزق وسد الدين، فأجابت الدار، أنه ورد دعاء عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم يقول فيه: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».