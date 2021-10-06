شيخ الأزهر: الساحة العالمية مهيأة الآن للتعايش وقبول الآخر

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم، إن الساحة العالمية الآن أصبحت مهيأة للتعايش وقبول الآخر أكثر من أي وقت مضى؛ نظرا لما يقوم به القادة الدينيون من جهود لنشر ثقافة السلام والأخوة، وبيان موقف كل دين من انفتاح أتباعه على أصحاب الديانات الأخرى، ودعم الاندماج الإيجابي بينهم، وغلق الأبواب في وجه مروجي الكراهية وتجار التعصب.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف، بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي.

اجتماعات ممثلي الأديان لمناقشة القضايا المعاصرة

وأكد الطيب، أن اجتماعات ممثلي الأديان لمناقشة كافة القضايا المعاصرة، ومحاولة التوصل لحلول بشأنها، نموذج عملي لحوار الأديان المثمر، مشيدا بدور الإمارات في دعم قيم التسامح والأخوة وهو ما تجلى في استضافتها التاريخية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، تلك الوثيقة التي تعد مصباحا يضيئ الطريق لكل محبي الخير والسلام.

الأزهر صمام أمان الأمة الإسلامية

وبدوره، أكد وزير التسامح الإماراتي على سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مشددا على أن الأزهر الشريف هو صمام أمان الأمة الإسلامية، وأن مواقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر معبرة تماما عن حقيقة الإسلام ووسطيته وسماحته، مشيرا إلى أن الإمارات ماضية في ترسيخ ثقافة التسامح ودعم قيم التعايش والأخوة الإنسانية بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.