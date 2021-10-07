الغرفة التجارية بمطروح تشارك بمؤتمر الغذاء العربي اليوناني

شاركت الغرفة التجارية في محافظة مطروح، برئاسة أنور رحيم، في مؤتمر «الغذاء العربي اليوناني»، الذي نظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية على مدار يومين، أونلاين، شارك فيه ممثلو جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية وعدد من المسؤولين بالحكومة اليونانية وعدد من مسئولي الغرف التجارية العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

قطاع الغذاء والأمن الغذائى

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، لـ«الوطن»، إنه جرى عقد مؤتمر «الغذاء العربي - اليوناني»، انطلاقاً من أهمية قطاع الغذاء والأمن الغذائي، وأهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين اليونان والعالم العربي، وأضاف أن المؤتمر تضمن جلسات عمل هامة حول الزراعة، والصناعات الغذائية، والثروة السمكية، والموارد المائية، والزراعة المستدامة.

محاور مؤتمر «الغذاء العربي - اليوناني»

وأشار رئيس الغرفة التجارية بمطروح إلى أن المؤتمر تضمن 6 محاور رئيسية جرى مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر وذلك في عدة جلسات، وتنشر «الوطن» المحاور وهي كالتالي:-

- تكنولوجيا الري والزراعة المستدامة والصناعات الغذائية «معرفة يونانية وإحياء الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم العربي».

- تأثير تغير المناخ على موارد المياه والتصحر - التحديات والحلول.

- فرص الاستثمار في الزراعة والبنية التحتية في اليونان والعالم العربي.

- الموارد البحرية وتربية الأسماك وتربية الأحياء المائية «اليونانية تعرف كيف ونقل التكنولوجيا».

- تكنولوجيا تغليف المواد الغذائية، واللوجستيات ومواصفات الأغذية الحلال.

- الاتجاهات والطلبات على المنتجات العضوية والمكونات الطبيعية المتزايدة.. تسليط الضوء على خبرة رواد الأعمال في هذا القطاع.