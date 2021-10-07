الروائية اللبنانية نجوى بركات في بث مباشر على «فيس بوك» السبت المقبل

تستضيف الروائية الدكتورة رشا سمير، الروائية والإعلامية اللبنانية نجوى بركات في بث مباشر، يوم السبت المقبل 9 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحازت نجوى بركات على إجازة عليا في الدراسات المسرحية من كلية الفنون الجميلة، وحاصلة على شهادة في الدراسات السينمائية من جامعة السوربون ودبلوم من المعهد الحر للسينما الفرنسية في باريس.

للكاتبة 5 روايات باللغة العربية

وللكاتبة عدة أعمال باللغتين العربية والفرنسية، إذ كتبت خمس روايات باللغة العربية صدر معظمها عن دار الآداب في بيروت، وهي : «لغة السر، يا سلام، باص الأوادم، حياة وآلام حمد ابن سيلانة، المُحَـوِّل، ومستر نون».

وحاز بعض رواياتها على جوائز وترجم لعدة لغات أجنبية، إلى جانب رواية واحدة باللغة الفرنسية، كما ترجمتْ مفكّرة كامو في ثلاثة أجزاء صدرت عن دار الآداب ومشروع «كلمة».