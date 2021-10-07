بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من 37 دولة

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الخميس، إنه اعتبارا من الاثنين المقبل، لن يكون هناك سوى سبع دول وإقليم، على القائمة الحمراء لبريطانيا، والتي تلزم المسافرين لها بحجر صحي في الفنادق لدى الوصول إلى أراضيها، وذلك حسبما نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن وكالة الأنباء الألمانية.

جاء ذلك بعد أن كانت بريطانيا تفرض حجرا صحيا للقادمين من العديد من دول العالم، ضمن إجراءاتها الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت جنوب إفريقيا من بين الدول التي رُفع اسمها من القائمة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

بريطانيا تعترف بالتطعيم الكامل للقادمين من 37 دولة وتلغي الحجر الصحي

وستعترف المملكة المتحدة بحالة التطعيم الكامل لأولئك القادمين من 37 دولة وإقليما، بما في ذلك الهند وتركيا وغانا، كما ستخفض بريطانيا متطلبات الاختبار للقادمين من تلك الدول فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا، الشهر الماضي، أنها اتخذت إجراءات لتعزيز السفر الدولي، معلنة الاستغناء عن متطلبات إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل. وبموجب الإجراءات الجديدة، تخلت بريطانيا عن نظامها الخاص بتصنيف وجهات السفر، وأضافت ثماني دول إلى قائمتها الخاصة بالدول الآمنة.

وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابز، إن المسافرين العائدين إلى بريطانيا من تركيا وباكستان والمالديف لن يضطروا للخضوع للحجر الصحي عند عودتهم.

إعفاء القادمين إلى بريطانيا من شرط الحجر الصحي

وأُعفي القادمون من الدول المذكورة من شرط الحجر الصحي، بعد رفعه من ما يسمى بـ«قائمة كوفيد الحمراء للسفر».

وأضاف «شابز» أيضا، أنه طبقا للإجراءات الجديدة، سيجري تصنيف وجهات السفر في بريطانيا ببساطة ما بين وجهات عالية أو منخفضة الخطورة.