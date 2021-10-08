بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في 27 مقرا انتخابيا

انطلقت، قبل قليل، انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، تحت إشراف قضائي كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية. وفتحت اللجان والمقرات الانتخابية أبوابها أمام الأطباء في التاسعة صباحا ومستمرة حتى الخامسة مساءً.

انتخابات نقابة الأطباء

ودعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، على أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية بدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

وأوضحت اللجنة أنه تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

نقابة الأطباء

وأكدت على أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر، كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي تجرى كل عامين، المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.