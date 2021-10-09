أسعار العملات في مصر اليوم السبت 9-10-2021 مقابل الجنيه

يحرص الكثير من المواطنين المهتمين بأخبار الاقتصاد على مطالعة أسعار العملات، كما من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنين على متابعتها بشكل يومي، مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار، ويحرص عدد كبير على متابعة التغيرات التي تطرأ على الأسعار في اليوم، وذلك من خلال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، نحو 21.18 للشراء، و21.46 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، اليوم، نحو 21.17 جنيه للشراء، و21.47 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 21.17 جنيه للشراء، و21.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووصل سعر اليورو اليوم، في بنك الإسكندرية، 18.02 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.05 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي البنك التجاري الدولي 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.