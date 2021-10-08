سعر ومواصفات samsung galaxy a13 5g: يدعم شبكات الجيل الخامس

يترقب مستخدمو لهواتف سامسونج، موعد إطلاق جهاز «Galaxy A13 5G»، حيث بدأ البحث عن سعر ومواصفات samsung galaxy a13 5g، حيث تعمل شركة سامسونج على تطوير هاتف اقتصادي.

وكشفت بعض التسريبات، أن الهاتف يضم مجموعة من المميزات، من بينها كاميرات خلفية جيدة، وبطارية قوتها 5000 أمبير تستمد طاقتها لمدة طويلة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير سعر ومواصفات samsung galaxy a13 5g.

مميزات الهاتف samsung galaxy a13 5g

- نظام التشغيل أندرويد 11

- حجم الشاشة 6.5 بوصة

- الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت

- الذاكرة الداخلية 64/128

- البطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير

- الكاميرات

يحتوى الهاتف samsung galaxy a13 5g، على كاميرا أمامية 13 ميجا بكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية رباعية الأولي 48 ميجا بكسل والثانية 5 ميجا بكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل.

- الشبكات

يدعم الهاتف شبكات 5G الجيل الخامس من الشبكات، فضلاً عن ما سبق من شبكات 4G - 3G- 2G.

- المعالج

يحتوي الهاتف samsung galaxy a13 5g على معالج من ميديا تيك Dimensity 700، مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية لتوسيع التخزين.

- الشاحن والألوان

يدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتوفر بـ3 ألوان أسود، أبيض، أزرق.

سعر الهاتف samsung galaxy a13 5g

يتوفر الهاتف بنسختين، النسخة الأولى تحتوي على ذاكرة داخلية 64 جيجابايت و4 جيجا رام، النسخة الثانية تحتوي على ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت و4 جيجا بايت، ويُباع الهاتف داخل مصر بسعر من 2500 إلى 3500 جنيه مصري.