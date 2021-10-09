نجل محمد حسن رمزي يطرح برومو أغنيته الجديدة.. أهداها لوالديه

طرح المطرب الشاب حسن رمزي، نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي؛ وشقيق الفنان شريف رمزي، والمنتجة شهد رمزي؛ «برومو كليب» جديد يحمل اسم «قولولي»، وهو الكليب الذي يهديه لوالديه، كل من المنتج الكبير ووالدته المنتجة، نهاد رمزي؛ وذلك بعد أن قام بتصويره منذ أيام قليلة على أن يتم طرح الكليب بشكل كامل منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وقال حسن رمزي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن كليب «قولولي» هو غنائه وكلماته وألحانه؛ بينما الهندسة الصوتية لطاهر صالح؛ إضافة إلى أن التوزيع مشترك بيني وبين طاهر صالح؛ ومؤكدا أنه يتوقع أن تلقى الأغنية ردود أفعال قوية فور عرضها خاصة أن لها موسيقى ومشاعر مختلفة.

تفاصيل أغنية حسن رمزي

وقال حسن رمزي، في تصريحاته، «حاولت العودة إلى الغناء من خلال هذا الكليب الذي يحمل رسائل عن الأب والأم والذكريات معهما؛ والكليب المفترض إصداره الشهر الحالي، وهو ليس فقط عن والديّ، بل لكل من فقد والداه؛ مشيرا إلى أن فكرة الكليب كانت مشتركة بينه وبين المخرج أحمد عاشور، فيما تمت الاستعانة ببعض الصور الخاصة للعائلة، لتكون موجودة داخل الكليب، وهذا ما يكشفه البرومو الذي طرح من دقائق».

أغاني حسن رمزي

يذكر أن كليب «قولولي»، هو الكليب السادس لحسن رمزي في مشواره الغنائي، بعدما قدم عددا من الكليبات الغنائية المختلفة؛ منها «لازم- وداني- يا ويلك- وقف بينا الزمان- سيرتك».

وحسن رمزي، هو نجل المنتج محمد حسن رمزي، مؤسس غرفة صناعة السينما المصرية، وهو ثاني رئيس له؛ ووالدته هي المنتجة والكاتبة نهاد رمزي، التي كتبت قصة فيلم «حب البنات»، الذي قام ببطولته كل من أشرف عبد الباقي، وحنان ترك وليلى علوي، كما كان لها تجربة في الإنتاج من خلال فيلم «الحياة منتهى اللذة» من بطولة حنان ترك ومنة شلبي.