 الأهلي يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه ظهر اليوم السبت، انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات مقبلة، على أن تخطر الجهة الإدارية غدًا الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي، يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري، بالجريدة الرسمية والموقع الرسمي للنادي، عن فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات، وتستقبل أوراق المترشحين يوم 16 أكتوبر، ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.