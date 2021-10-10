استقرار أسعار أسطوانة الغاز.. والغرفة التجارية: ثابتة «من سنتين و4 شهور»

سجلت أسطوانة الغاز، اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، استقرارًا سعريًا، ليتواصل بذلك استقرار سعرها لمدة تجاوزت الـ28 شهرًا أي نحو عامان و4 أشهر، في الأسواق حيث لم تشلمها أي زيادات في الأسعار خلال تلك الفترة.

أسعار اسطوانة البوتاجاز «المنزلي والتجاري»

وتباع أسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعر 65 جنيهًا، والأسطوانة التجاري تباع بسعر 130 جنيهًا، وتضخ وزارة البترول نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا لتلبية احتياجات السوق المحلية شعبة المواد البترولية

لا أزمات في توفير أسطوانات البوتوجاز في الشتاء

بدوره، قال عفيفي بدوي نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إنَّ الدولة تضخ مزيد من أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين في موسم الشتاء الأكثر استهلاكًا في البوتاجاز.

ضخ مليون و200 أسطوانة بوتوجاز يومياً

وأرجع نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، الأسباب إلى ضخ الحكومة لكميات إضافية في جميع مستودعات البوتاجاز زيادة على الضخ اليومي الذي يقدر بنحو مليون و200 أسطوانة يومياً كمخزون يتمّ اللجوء إليه وقت الحاجة خاصة في المواسم الأكثر استهلاكًا.

توافر أسطوانة البوتاجاز بالقرى والنجوع

وتابع نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أنَّ شهور الشتاء عادة ما تشهد ارتفاعًا في معدل الاستهلاك بنسب تتراوح بين 10 و15% لتتاسب مع احتياجات المواطنين، منوهًا إلى وجود استقرار في السوق، حيث تتولى المستودعات توصيل الـسطوانات للقرى والنجوع بشكل مستمر لمواجهة الطلب المتزايد فترة فصل الشتاء دون أي أزمات.

قرار زيادة البنزين لم يشمل البوتاجاز

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار 25 قرشًا، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الماضي، فيما عدا البوتاجاز الذي استمر سعره ثابتًا لمدة 28 شهرًا وتحديدًا منذ يوم 5 يوليو 2019.