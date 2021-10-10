الدولار يسجل استقرارا خلال أسبوع.. والصرافة: نلبي احتياجات المستوردين

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أستقرارا سعريًا خلال أسبوع، وسجلت 3 بنوك أعلى سعر لبيع وشراء الدولار اليوم الأحد الموافق 10 لأكتوبر وهي «الأهلي الكويتي، والاستثمار العربي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي» ليباع الدولار بسعر 15.76 مقابل 15.68جنيهًا للشراء فيما سجلت 3 ينوك «مصر والأهلي المصري والتعمير والإسكان» ليباع بسعر15.74 للبيع و15.64جنيه للشراء.

وتشتري بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، والبركة، والمصري الخليجي، وبلوم، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، وأبو ظبي الأول، أبو ظبي التجاري» بسعر 15.66 مقابل 15.76جنيه للبيع.

استقرار أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق الصرف يشهد هدوء كبير واستقرار، خلال الفترة الماضية ومن المتوقع استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وأرجع شيحة، إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية تؤكدا بأن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر وبالتالي من المتوقع أن تشهد أسعار الدولار استقرارًا، مؤكدًا أن قيام البنوك بتلبية احتياجات العملاء يعد مؤشر جيد نحو استقرار سوق الصرف ونمو الاقتصاد وهو ما يساهم في تخفيف الضغط العملة.

وأضاف شيحة، أن هناك تراجعا كبيرًا في طلب العملة بعد تراجع الواردات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.

شعبة الصرافة الدولار واليورو الأكثر طلبا في شركات الصرافة

ومن جهته قال على الحريري سكرتير شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن سوق العملات الأجنبية يعاني من ركود شديد في عمليات البيع والشراء، مما أدى لركود شركات الصرافة، بالإضافة إلى عمل الصرافة بنصف طاقتها.

وكشف الحريري، أن توفير الدولار يهدأ الأسواق ويحافظ على استقرارها، لافتًا إلى أن الدولار واليورو الأكثر مبيعًا لدى شركات الصرافة، مضيفًا أن شركات الصرافة تلبي احتياجات العمليات الاستيرادية، ومؤكدًَا أنه لا توجد شكاوى من عدم توافر الدولار.