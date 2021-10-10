والدة بيج رامي بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا: «أبوه مات وهو راضي عنه»

كشفت الحاجة نجاة، والدة «بيج رامي» الفائز ببطولة مستر أولمبيا 2021، عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينها وبين نجلها قبل الجولة النهائية: «كلمني الساعة 12 ونص بعد منتصف الليل، وقالي ازيك عاملة إيه، قولتله الحمدلله وربنا يحفظك من كل سوء ويسترها عليك وينجح مقاصدك ويجعلك بالمركز الأول يارامي يا ابن محمد، ويجعلك حكم عادل ويحبب فيك خلقه ويسترها عليك»، وتابعت: «فضلت أدعيله طول المكالمة وهو مثبت عينه عليا وقالي هدخل البطولة، فقولتله ربنا يعينك وينجح مقاصدك ويديلك قوة على قوتك وصحة على صحتك ويباركلك في صحتك ومالك وعيالك ويحبب فيك خلقه».

الحاجة نجاة: صليت ركعتين شكر لله بعد فوز بيج رامي بالبطولة

وأضافت والدة البيج رامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اتفرجنا على المباراة على اللاب توب، وبعد ما كسب شكرت ربنا وصليت ركعتين وحمدت ربنا ربنا اللي بإيده الملك والملكوت، وقلبي كان متطمن من ناحيته، وربنا يجعله من الكسبانين دايما وميخسرش، وربنا يباركله ويصلح حاله»، كاشفة عن أن نجلها لم تواصل معها بعد الفوز بالبطولة.

عائلة بيج رامي تلغي الاحتفالات بعد وفاة زوجة عمه

وتابعت والدة البيج رامي: «ربنا رازق رامي برضا أمه عليه، ودي حاجة كبيرة، وأبوه الله يرحمه كان راضي عليه، ربنا ينجحه ويكسب في صحته وعياله»، مشددة على أنها والعائلة منعوا الاحتفالات لظروف وفاة زوجة عم بيج رامي: «سلفتي دي عشرة عمري، ولما رامي عرف عزانا وعزا عمه، خصوصا إنها كانت مربياة معايا، ولغينا الاحتفالات علشان حالة الوفاة».

واستكملت والدة البيج رامي: «كل عيالي علاقتي حلوة بيهم وربنا يرضى عليهم، وعقبال كمان وكمان من النجاح ويجعله يسير في كل عسير وينجيه ويرزقه العمل الصالح».