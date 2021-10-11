في اليوم العالمي للفتاة.. احتفاء دولي لحماية حقوق الفتيات في 7 مجالات

تحل اليوم ذكرى الاحتفال بـ اليوم العالمي للفتاة، أو اليوم العالمي للطفلة، وهو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.

اليوم العالمي للفتاة

وبحسب إعلان الأمم المتحدة، فإن اليوم العالمي للفتاة يشمل التوعية بحماية حقوقها في مجالات عدة أبرزها 7 مجالات هي:

1- الحق في التعليم.

2- الحق في التغذية

3- الحقوق القانونية.

4- الرعاية الصحية والطبية.

5- الحماية من التمييز والعنف.

6- الحق في العمل.

7- الحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر.

خطط التنمية

وبحسب الإحصائيات المنشورة بخصوص اليوم العالمي للفتاة، فإنه لم تتح الفرصة لأكثر من 62 مليون فتاة حول العالم، للحصول على التعليم، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2014، وفي جميع أنحاء العالم وبشكل جماعي، تنفق الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و14 سنة قضين أكثر من 160 مليون ساعة في الأعمال المنزلية أكثر من البنين من نفس العمر.

ووفقا للإحصائيات أيضا، فإنه على الصعيد العالمي، تتزوج واحدة من كل أربع فتيات قبل سن الثامنة عشر، كما تشير بعض التقارير إلى أن كثيرا من الفتيات حول العالم معرضات لأفعال العنف الجنسي ويذهب مرتكبوا العنف في كثير من الأحيان دون عقاب، ويساعد يوم الفتيات على رفع مستوى الوعي ليس فقط حول القضايا التي تواجه الفتيات، ولكن أيضًا ما قد يحدث عند حل تلك المشكلات.

مبادرة اليوم الدولي للفتيات

وقد بدأت مبادرة اليوم الدولي للفتيات كمشروع لمنظمة بلان إنترناشيونال، وهي منظمة غير حكومية تعمل في جميع أنحاء العالم، كما نشأت فكرة الاحتفال باليوم العالمي للفتيات من حملة بلان إنترناشيونال «لأنني فتاة»، التي ترفع الوعي بأهمية رعاية الفتيات عالمياً وفي البلدان النامية على وجه الخصوص.

كما اقترح رسميا اليوم الدولي للبنات، كقرار من كندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين رعت رونا أمبروز، وزيرة مركز المرأة الكندية القرار، وقدم وفد من النساء والفتيات عروضاً لدعم المبادرة في لجنة الأمم المتحدة الخامسة والخمسين المعنية بوضع المرأة، وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمرير قرار اعتماد 11 أكتوبر 2012، باعتباره اليوم العالمي الأول للفتيات.