مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-10-2021 في محافظات مصر

في إطار حرص المسلمين حول العالم، على متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي، لمعرفة مواعيد أداء الفروض الخمسة في أوقاتها، تستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11 أكتوبر الحالي في مصر، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

آذان الفجر: 04:28

آذان الظهر: 11:42

آذان العصر: 03:00

آذان المغرب 05:29

آذان العشاء: 06:46

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

آذان الفجر: 04:32

آذان الظهر: 11:47

آذان العصر: 03:04

آذان المغرب: 05:33

آذان العشاء: 06:51

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

آذان الفجر: 04:28

آذان الظهر: 11:43

آذان العصر: 03:01

آذان المغرب 05:30

آذان العشاء: 06:47

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

آذان الفجر: 04:29

آذان الظهر: 11:42

آذان العصر: 03:02

آذان المغرب 05:31

آذان العشاء: 06:46

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

آذان الفجر: 04:27

آذان الظهر: 11:41

آذان العصر: 02:59

آذان المغرب: 05:28

آذان العشاء: 06:45

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

آذان الفجر: 05:39

آذان الظهر: 12:54

آذان العصر: 04:10

آذان المغرب 06:39

آذان العشاء: 07:58

مواقيت الصلاة في دبي

آذان الفجر: 04:57

آذان الظهر: 12:06

آذان العصر: 03:26

آذان المغرب 06:56

آذان العشاء: 07:26

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

آذان الفجر: 04:59

آذان الظهر: 12:07

آذان العصر: 03:29

آذان المغرب 06:59

آذان العشاء: 07:29